В Хабаровске задержан подозреваемый в грабеже украшений у пенсионерки

Установлено, что подозреваемый — житель микрорайона Хабаровск 2, ранее неоднократно судим за имущественные преступления. После освобождения из колонии в прошлом году он работал автослесарем. Украшения мужчина сдал в ломбард, выручив за них 13 тысяч рублей; впоследствии изделия были проданы третьим лицам.