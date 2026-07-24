Средние июльские цены на продукты опубликовали в Ростовской области

Средние цены на продукты питания в Ростовской области опубликовал Ростовстат. Речь идет о данных по состоянию на 20 июля 2026 года.
В частности, указали стоимость разных видов мяса. Говядина в среднем по региону на указанную дату продавалась по 711,09 рубля за килограмм. Самую дешевую можно было купить в Сальске, по 657 рублей, самую дорогую — в Таганроге, там говядина стоила 724 рубля.
Средняя стоимость свинины составила 431 рубль за килограмм. Самая дешевая свинина в регионе продавалась в Ростове-на-Дону — 410,79 рубля, самая дорогая — в Шахтах — 455,82 рубля.
Стоимость баранины на отчетный период — 802,73 рубля за килограмм. Самая дешевая — в Волгодонске — 766,63 рубля, самая дорогая — в Шахтах — 832,21 рубля.
Куры охлажденные и мороженые в среднем стоили 254 рубля за килограмм. Меньше всего за птицу платили в городе Миллерово — 234,17 рубля, самую высокую цену по региону зафиксировали в Таганроге — 265,91 рубля.
Средние цены по региону на сливочное масло составляли 1044,34 рубля за килограмм. Молоко пастеризованное 2,5−3,2% стоило 94,73 рубля за литр. Десяток куриных яиц в среднем продавался по 85,88 рубля.
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