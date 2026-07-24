Средние июльские цены на продукты опубликовали в Ростовской области

В частности, указали стоимость разных видов мяса. Говядина в среднем по региону на указанную дату продавалась по 711,09 рубля за килограмм. Самую дешевую можно было купить в Сальске, по 657 рублей, самую дорогую — в Таганроге, там говядина стоила 724 рубля.