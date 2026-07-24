Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку.