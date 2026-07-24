Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

Совфед одобрил закон о штрафах для операторов посреднических цифровых платформ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности за несоблюдение правил размещения карточек товаров, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету и неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе.

Посредническая цифровая платформа — это онлайн-сервис, который выступает посредником между разными участниками рынка: продавцами и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендодателями и арендаторами. К ним относятся маркетплейсы, сервисы для размещения объявлений, заказа услуг, доставки еды, аренды жилья и т.п.

Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За неисполнение оператором обязанностей по размещению в карточках партнеров информации о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по проверке данной информации вводится штраф для должностных лиц в 30−80 тысяч рублей, юрлиц — 50−100 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за блокировку карточек товаров без законных оснований.

А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку.

Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки — будь то снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.

Неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, а также нарушение требований к поисковой выдаче предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере 30−80 тысяч рублей, юрлиц — 100−400 тысяч рублей.

Ограничение доступа партнера платформы или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб (разрешению споров) на платформе предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Вводятся и штрафы для продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров: для должностных лиц — 5−30 тысяч рублей, для юрлиц — 30−70 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение — 10−50 тысяч и 70−200 тысяч рублей соответственно.

Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. А ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации на посреднической цифровой платформе в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по ее проверке наступит с 1 января 2027 года.