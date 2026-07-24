Совфед ввел штрафы за нарушения для маркетплейсов и агрегаторов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ за нарушения, в частности за несоблюдение правил размещения карточек товаров, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету и неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе.
Посредническая цифровая платформа — это онлайн-сервис, который выступает посредником между разными участниками рынка: продавцами и покупателями, заказчиками и исполнителями, арендодателями и арендаторами. К ним относятся маркетплейсы, сервисы для размещения объявлений, заказа услуг, доставки еды, аренды жилья и т.п.
Согласно закону, за неисполнение оператором обязанности обеспечить партнеру возможность размещения информации на платформе штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
За неисполнение оператором обязанностей по размещению в карточках партнеров информации о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по проверке данной информации вводится штраф для должностных лиц в 30−80 тысяч рублей, юрлиц — 50−100 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за блокировку карточек товаров без законных оснований.
А штраф за нарушение оператором платформы порядка и условий снижения цены товаров партнера за его счет составит для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также оператор платформы обязан не менее чем за 5 рабочих дней уведомить продавца о планируемом снижении цены за его счет и предоставить реальную техническую возможность запретить такую скидку.
Закон также прямо запрещает применять к продавцу любые меры воздействия за отказ от скидки — будь то снижение рейтинга, ухудшение позиции в поисковой выдаче, ограничение доступа или прекращение размещения карточек товара. За такие действия предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей.
Неисполнение оператором обязанностей по проверке сведений о лице, намеревающемся стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов, а также нарушение требований к поисковой выдаче предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере 30−80 тысяч рублей, юрлиц — 100−400 тысяч рублей.
Ограничение доступа партнера платформы или владельца ПВЗ к личному кабинету без законных оснований, а также неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб (разрешению споров) на платформе предполагает штраф для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Вводятся и штрафы для продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров: для должностных лиц — 5−30 тысяч рублей, для юрлиц — 30−70 тысяч рублей, а за повторное подобное нарушение — 10−50 тысяч и 70−200 тысяч рублей соответственно.
Самозанятые и иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, согласно проекту, будут нести ответственность за нарушение таких требований как должностные лица.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. А ответственность операторов за неисполнение обязанностей по размещению информации на посреднической цифровой платформе в карточках партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям платформы, и по ее проверке наступит с 1 января 2027 года.