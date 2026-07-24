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Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы в Нижегородской области

Список представили после лабораторных исследований качества воды.

Источник: Время

Опубликован актуальный список нижегородских водоемов, пригодных для купания. Соответствующую информацию предоставили пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Качество воды соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в следующих водоемах:

озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район); озеро ПКиО 1 очереди, улица Смирнова (Автозаводский район); озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район); озеро Сортировочное, улица Архангельская (Канавинский район); озеро Пестичное (Сормовский район); озеро Лунское (Сормовский район); пруд «408 км» (город Арзамас); река Теша (город Арзамас); озеро Верхнее (город Семенов); озеро "у Крутой горы (город Богородск); озеро Святое (поселок Пушкино); озеро Юрасовское (г.о.г. Бор); Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.

Ранее сотрудники нижегородского Роспотребнадзора рассказали о правилах безопасного отдыха у воды.

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