Спикер краевого парламента Алексей Додатко встретился с жителями Енисейского муниципального округа

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко посетил Енисейск и Лесосибирск.
22 июля в Енисейске Додатко проинспектировал реконструкцию здания детской музыкальной школы. В эти дни здесь обновляют фасад, монтируют новые двери и оконные блоки, в ближайшее время отремонтируют вентиляцию, водоснабжение и пожарную сигнализацию. Общая стоимость реконструкции составляет 142 миллиона рублей. Средства выделены из краевого бюджета.
За работами внимательно следят не только местные власти, но и преподаватели учебного заведения. Планируется, что школа распахнет двери для своих учеников в следующем году.
Спикер краевого парламента также провел прием граждан. Среди проблем, с которыми пришли люди, — помощь семьям участников СВО. В городе остро стоит проблема ветхого и аварийного жилого фонда. Также прозвучало много нареканий на работу коммунальных служб. Отдельным и крайне важным пунктом стала просьба приобрести для Енисейска новую машину скорой медицинской помощи — существующий автопарк, по словам жителей, уже не справляется с нагрузкой.
В администрации города Алексей Додатко участвовал в совещании с руководителями территориальных подразделений администрации Енисейского муниципального округа, где обсуждались перспективы развития местного самоуправления.
Спикер краевого парламента вместе с первым заместителем губернатора Сергеем Пономаренко встретился с жителями Енисейска. Обсуждались проблемы утилизации мусора и перспективы строительства экотехнопарка. Состоялся открытый диалог: енисейцы задавали прямые вопросы, касающиеся экологических проблем. На встрече также присутствовал министр экологии края Владимир Часовитин.
23 июля Алексей Додатко посетил Лесосибирск. Спикер краевого парламента осмотрел здание Спортивной школы № 1. Здесь работают секции лёгкой атлетики, волейбола, футбола и спортивного ориентирования. Спортом занимаются более 700 детей и юношей. В 2025 году завершился основной этап капитального ремонта. Было выделено 164 млн рублей, из которых 98 млн — из краевого бюджета. Отремонтированы кровля, системы отопления, водоснабжения, вентиляции и безопасности.
Однако специалисты выявили ряд недочетов, которые строителям еще предстоит устранить. Силами подрядной организации в рамках гарантийного обслуживания протечка уже устранена, специалисты приступили к подготовительным работам по очистке стен. Спикер краевого парламента обязал власти муниципального округа осуществлять постоянный контроль за качеством работ, подчеркнув, что восстановительные мероприятия должны быть всеобъемлющими, а не сводиться лишь к устранению видимых недочетов.
Алексей Додатко также проинспектировал благоустройство набережной Енисея — проект финансируется по программе для опорных городов. На сегодня здесь уже появились оснащенные зоны отдыха для детей и спорта, пешеходные аллеи в окружении сосен, а также начато строительство летней сцены. Протяженность преображенной территории — более двух километров. Объем краевых средств за два года составил 170 миллионов рублей. Горожане в беседе с Алексеем Додатко признались, что эта территория стала для них самой притягательной для прогулок и по праву считается главной достопримечательностью города.
Подводя итоги поездки в Лесосибирск, Алексей Додатко сказал:
«Есть планы по продолжению благоустройства, в том числе набережной. По развитию спортивных объектов. Но задачи стоят еще более серьезные. Объединение территорий позволило более рационально и разумно выстраивать приоритеты и формировать источники развития. К тому же Лесосибирск вошел в структуру опорных городов края и страны. Поэтому город остается одним из ключевых социальных, производственных и экономических центров нашего края. Именно так мы вместе с муниципальными коллегами разрабатываем решения, которые будут заложены и в бюджет края, и в отраслевые законы».