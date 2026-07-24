Спикер краевого парламента Алексей Додатко встретился с жителями Енисейского муниципального округа

Алексей Додатко также проинспектировал благоустройство набережной Енисея — проект финансируется по программе для опорных городов. На сегодня здесь уже появились оснащенные зоны отдыха для детей и спорта, пешеходные аллеи в окружении сосен, а также начато строительство летней сцены. Протяженность преображенной территории — более двух километров. Объем краевых средств за два года составил 170 миллионов рублей. Горожане в беседе с Алексеем Додатко признались, что эта территория стала для них самой притягательной для прогулок и по праву считается главной достопримечательностью города.