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Сейм Латвии поддержал запрет песен Раймонда Паулса из-за российских авторов

Парламент Латвии во втором чтении поддержал запрет на трансляцию в СМИ песен подсанкционных авторов. Под ограничения попадают композиции Раймонда Паулса, написанные на стихи российских поэтов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламент Латвии во втором чтении одобрил законопроект, запрещающий средствам массовой информации транслировать музыкальные произведения, созданные или исполненные лицами из санкционных списков. Под ограничения рискует попасть значительная часть творческого наследия латвийского композитора Раймонда Паулса, сообщает местный портал 1188.

По данным издания, латвийские законодатели отдельно обсудили статус произведений народного артиста. Депутаты Сейма выразили обеспокоенность ситуациями, когда автором музыки выступает сам Паулс, а текст песни принадлежит российскому поэту, находящемуся под санкциями.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист и автор музыки к десяткам популярных эстрадных песен. Среди его самых известных работ — шлягеры «Миллион алых роз», «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня», «Вернисаж» и «Еще не вечер».

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