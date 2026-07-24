«Транснефть — Верхняя Волга» оснастило Кстовскую школу современным оборудованием

Ранее, в 2017 году, учебное заведение уже получило современное лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинетов физики, химии и математики, а также новую мебель. В 2024 году на средства компании был проведен капитальный ремонт полов с заменой покрытия на износостойкий керамогранит.