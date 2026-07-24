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«Транснефть — Верхняя Волга» оснастило Кстовскую школу современным оборудованием

Предприятие выделило средства на приобретение современного интерактивного оборудования для учебных классов.

АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную поддержку Кстовской средней школе № 8 с углубленным изучением отдельных предметов в Нижегородской области. Предприятие выделило средства на приобретение современного интерактивного оборудования для учебных классов.

В школу поставлен многофункциональный интерактивный комплекс на рельсовой системе. В его состав входят большой сенсорный экран, видеокамера, микрофон и специализированное программное обеспечение. Такое оснащение позволит сделать уроки и презентации более качественными и динамичными.

Ранее, в 2017 году, учебное заведение уже получило современное лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинетов физики, химии и математики, а также новую мебель. В 2024 году на средства компании был проведен капитальный ремонт полов с заменой покрытия на износостойкий керамогранит.

АО «Транснефть — Верхняя Волга» системно оказывает поддержку образовательным учреждениям в регионах присутствия. Предприятие активно взаимодействует со школами и профильными учебными заведениями, способствуя развитию системы образования. Такой подход помогает создавать благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения.