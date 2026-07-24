В Прикамье жители подтопленных территорий получат до 200 тысяч рублей

Власти работают с каждой семьёй индивидуально. С понедельника начнутся выплаты единовременной материальной помощи на первоочередные нужды — 15 тысяч рублей. Далее пострадавшим компенсируют утрату движимого имущества: мебели, техники, дров. Сумма возмещения — до 200 тысяч рублей в зависимости от понесённого ущерба. Все выплаты — из резервного фонда края.