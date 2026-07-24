В Прикамье жители подтопленных территорий получат до 200 тысяч рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о мерах поддержки жителей Октябрьского округа и села Кын, пострадавших от паводка.
Власти работают с каждой семьёй индивидуально. С понедельника начнутся выплаты единовременной материальной помощи на первоочередные нужды — 15 тысяч рублей. Далее пострадавшим компенсируют утрату движимого имущества: мебели, техники, дров. Сумма возмещения — до 200 тысяч рублей в зависимости от понесённого ущерба. Все выплаты — из резервного фонда края.
Губернатор поручил главам муниципалитетов отдельно рассмотреть вопрос компенсации за утраченный урожай — до 25 тысяч рублей на домовладение.
Для ускорения приёма заявлений в Октябрьский направлены дополнительные сотрудники Минтрудсоцразвития из соседних округов и Перми.
Дома с серьёзными повреждениями оценят специалисты Минстроя. Решения будут принимать индивидуально: либо восстановят жильё, либо предоставят альтернативное.
Продолжаются работы по приведению в порядок дорог и мостов — задействованы специалисты Минтранса и подрядных организаций.
В среду губернатор лично приедет в Октябрьский округ, чтобы проверить ход работ и организацию выплат.