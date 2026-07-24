Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье жители подтопленных территорий получат до 200 тысяч рублей

Компенсации начнут выплачивать с понедельника.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о мерах поддержки жителей Октябрьского округа и села Кын, пострадавших от паводка.

Власти работают с каждой семьёй индивидуально. С понедельника начнутся выплаты единовременной материальной помощи на первоочередные нужды — 15 тысяч рублей. Далее пострадавшим компенсируют утрату движимого имущества: мебели, техники, дров. Сумма возмещения — до 200 тысяч рублей в зависимости от понесённого ущерба. Все выплаты — из резервного фонда края.

Губернатор поручил главам муниципалитетов отдельно рассмотреть вопрос компенсации за утраченный урожай — до 25 тысяч рублей на домовладение.

Для ускорения приёма заявлений в Октябрьский направлены дополнительные сотрудники Минтрудсоцразвития из соседних округов и Перми.

Дома с серьёзными повреждениями оценят специалисты Минстроя. Решения будут принимать индивидуально: либо восстановят жильё, либо предоставят альтернативное.

Продолжаются работы по приведению в порядок дорог и мостов — задействованы специалисты Минтранса и подрядных организаций.

В среду губернатор лично приедет в Октябрьский округ, чтобы проверить ход работ и организацию выплат.