Совфед одобрил ограничения для релокантов, уклоняющихся от наказания

Для таких людей закон вводит 14 ограничений, включая запрет регистрироваться как ИП и как самозанятые, возврат без рассмотрения заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, ограничение права управления транспортом и запрет на регистрацию нового, отказ в заключении кредитов и займов. Им также откажут в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, откажут в выдаче лицензий и аккредитаций, а ранее выданные приостановят, запретят банкам предоставлять доступ к своему ПО для переводов денег, включая мобильные приложения и сайты, а также заморозят деньги и имущество.