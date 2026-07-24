В Хабаровском крае объявили высокий риск лесных пожаров

В двух районах Хабаровского края вырос риск природных пожаров, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным Дальневосточного УГМС, из-за высокой температуры воздуха и сухой погоды в Бикинском округе и Вяземском районе установлен IV класс пожарной опасности в лесах.
Специалисты предупреждают, что при таких условиях повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров и распространения огня на большие площади. В ближайшие двое суток существенных осадков, которые могли бы снизить пожарную опасность, не прогнозируется.
Жителей и гостей края призывают соблюдать осторожность при отдыхе на природе, сборе дикоросов, рыбалке и охоте.
МЧС напоминает: нельзя оставлять без присмотра костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить огневые работы в пожароопасный период.
При обнаружении возгорания необходимо звонить по телефонам 101 или 112.