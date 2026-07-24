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В Хабаровском крае объявили высокий риск лесных пожаров

В Бикинском округе и Вяземском районе действует IV класс пожарной опасности.

В двух районах Хабаровского края вырос риск природных пожаров, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным Дальневосточного УГМС, из-за высокой температуры воздуха и сухой погоды в Бикинском округе и Вяземском районе установлен IV класс пожарной опасности в лесах.

Специалисты предупреждают, что при таких условиях повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров и распространения огня на большие площади. В ближайшие двое суток существенных осадков, которые могли бы снизить пожарную опасность, не прогнозируется.

Жителей и гостей края призывают соблюдать осторожность при отдыхе на природе, сборе дикоросов, рыбалке и охоте.

МЧС напоминает: нельзя оставлять без присмотра костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить огневые работы в пожароопасный период.

При обнаружении возгорания необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

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