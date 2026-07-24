В Прикамье установили размер выплат пострадавшим от паводка жителям региона

В Прикамье краевые власти завершили предварительную оценку поврежденного от разрушительного паводка имущества в нескольких территориях региона. Начиная с 27 июля пострадавшим жителям Октябрьского округа и села Кун направят единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб.