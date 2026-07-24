Россиян предупредили о мошенничестве с видеопоздравлениями от блогеров

Мошенники начали использовать схему с заказом шуточных видеопоздравлений от имени блогеров.
После оплаты жертвам не присылают видео, а затем начинают угрожать уголовным преследованием и вымогать деньги. Об этом предупредил руководитель сервиса защиты от цифровых угроз Сергей Трухачев.
По его словам, пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контакты. После перевода денег с человеком связываются злоумышленники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов.
«Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью», — пояснил Сергей Трухачев.
После этого потерпевших могут вынуждать оформлять кредиты, переводить новые суммы или передавать доступ к учетным записям. Эксперт отметил, что чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для друзей. Мошенники копируют чужие видео, отзывы и примеры поздравлений, создавая страницы-клоны блогеров. Деньги при этом уходят на реквизиты злоумышленников.
Продвигают такие услуги обычно через Telegram-группы и платформы коротких видео. Специалист советует проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомцам.