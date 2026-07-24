Россиян предупредили о мошенничестве с видеопоздравлениями от блогеров

После этого потерпевших могут вынуждать оформлять кредиты, переводить новые суммы или передавать доступ к учетным записям. Эксперт отметил, что чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для друзей. Мошенники копируют чужие видео, отзывы и примеры поздравлений, создавая страницы-клоны блогеров. Деньги при этом уходят на реквизиты злоумышленников.