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Дожди накроют Нижний Новгород почти на две недели

Единственный день, когда, по прогнозам, обойдётся без дождя, — 30 июля.

В Нижнем Новгороде ожидается продолжительный период дождливой погоды — он охватит конец июля и начало августа. Прогноз размещён на портале GISMETEO.

Непогода накрыла столицу Приволжья ещё 22 июля: в среду в городе выпало порядка трети месячной нормы осадков. В отдельных районах сила ветра доходила до 17 м/с. Из‑за обильных осадков на улицах возникли подтопления, зафиксированы падения деревьев, а на улице Большой Печёрской стихия сорвала крышу с одного из зданий.

По данным синоптиков, дожди вновь начнутся уже 24 июля. Их будут сопровождать грозы, а в утренние и вечерние часы вероятен туман. Аналогичные погодные условия сохранятся и в субботу. Затем грозы прекратятся, однако осадки и переменная облачность продержатся вплоть до 7 августа.

Единственный день, когда, по прогнозам, обойдётся без дождя, — 30 июля. В ближайшее время новых гроз не предвидится, но 27 июля (в понедельник) возможен туман, при этом ясного неба в течение суток не ожидается.

Проясниться погода должна лишь к выходным 8−9 августа: по предварительным расчётам метеорологов, в эти дни дождей не прогнозируется.

Ранее прогноз погоды на август опубликовали в Нижегородской области.