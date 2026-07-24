Дожди накроют Нижний Новгород почти на две недели

По данным синоптиков, дожди вновь начнутся уже 24 июля. Их будут сопровождать грозы, а в утренние и вечерние часы вероятен туман. Аналогичные погодные условия сохранятся и в субботу. Затем грозы прекратятся, однако осадки и переменная облачность продержатся вплоть до 7 августа.