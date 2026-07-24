Нижегородское УФАС не смогло расторгнуть договоры аренды под новые «Пятерочки»

Антимонопольное ведомство пыталось расторгнуть договоры ритейлера с предпринимателем Дмитрием Тутиным и ООО «Анкудиновка» на помещения в селе Большая Ельня (Балтийская, 6) и деревне Анкудиновка (Луговая, 30). УФАС ссылалось на то, что закон о торговле запрещает приобретать или арендовать дополнительную площадь магазинов в конкретном административно-территориальном образовании, если на сеть пришлось более 25% объема проданных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год.