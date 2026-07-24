Астраханский музей-заповедник получил новое оборудование

Особое внимание уделено созданию более комфортных условий для посетителей с инвалидностью. Для этого приобретены подъемник для маломобильных жителей, 37 информационных табличек, выполненных с использованием системы Брайля, а также 10 2D-картинок для проведения мастер-классов и экскурсий. В музее также появился тактильно-звуковой стенд с интегрированной индукционной петлей.