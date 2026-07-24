Астраханский музей-заповедник получил новое оборудование

Новое оборудование поступило в Астраханский музей-заповедник по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации губернатора Астраханской области.
Учреждение получило современные витрины и подиумы. Это позволит расширить экспозицию, посвященную героям СВО, обновить зал «Живое прошлое Земли», а также обеспечить лучшую сохранность экспонатов в залах «Географическое положение Астраханской области», «Золотая Орда» и «Оружейная комната» с помощью специальных стеклянных коробов. Кроме того, в музее переоснастили фондохранилище: для хранения предметов установлены новые комплекты стеллажей.
Особое внимание уделено созданию более комфортных условий для посетителей с инвалидностью. Для этого приобретены подъемник для маломобильных жителей, 37 информационных табличек, выполненных с использованием системы Брайля, а также 10 2D-картинок для проведения мастер-классов и экскурсий. В музее также появился тактильно-звуковой стенд с интегрированной индукционной петлей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.