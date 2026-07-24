В селе Волчиха Алтайского края обновили участок центральной улицы Ленина

Работы провели на отрезке протяженностью 390 м. Специалисты заменили старое асфальтовое покрытие на проезжей части и укрепили обочины. Также они устранили перепады высот на пересечениях с другими улицами, чтобы создать бесшовную логистику в центре села. Отремонтированная дорога ведет к школе, сельской администрации, магазинам и другим социально значимым объектам.