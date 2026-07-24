Совфед одобрил закон о зачете стажа нотариусам новых регионов

Согласно документу, время работы по юридической специальности на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до дня их принятия в состав РФ будет засчитываться в стаж, необходимый для замещения должности нотариуса в этих регионах. Норма будет действовать до 1 января 2030 года.