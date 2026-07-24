Ученые выяснили, как кашалоты спят в вертикальном положении

Кроме того, ранее ученые обнаружили, что в присутствии морских судов кашалоты значительно ускоряют свои характерные щелчки-коды и изменяют их ритмический рисунок. Один из наблюдаемых китов по кличке Этвуд, обычно использовавший последовательность в темпе 1−1−3, при появлении корабля воспроизводил ту же последовательность значительно быстрее, не увеличивая при этом общую громкость. В условиях шумового загрязнения животные также чаще применяли коду, напоминающую человеческий звук «аааа», реже используя вариант «ииии». Значение этих изменений еще предстоит выяснить.