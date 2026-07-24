Ученые выяснили, как кашалоты спят в вертикальном положении

Специалисты Университета Сент-Эндрюс и Университета Невшателя установили, каким образом кашалоты удерживаются почти неподвижно у поверхности воды во время сна. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Biology. Ранее оставалось неизвестным, как эти киты, являющиеся единственными среди китообразных, кто спит, зависнув в толще воды головой вверх, сохраняют такое положение.
У побережья Норвегии на животных были закреплены присоски с датчиками, с помощью которых ученые зафиксировали трехмерные движения и звуки.
Этот процесс компенсирует расширение воздуха в легких при медленном всплытии и нейтрализует положительную плавучесть, создаваемую большим объемом спермацетового масла в голове.
Согласно данным компьютерного моделирования, именно сброс газов позволяет китам достигать состояния, близкого к нейтральной плавучести, и оставаться под водой без затрат энергии. При этом все корректировки выполняются в состоянии, напоминающем сон, что, как отмечается, невозможно для наземных млекопитающих.
По мнению исследователей, выпуск пузырьков может также способствовать выведению избытка углекислого газа или азота из тканей в легкие.
Кроме того, ранее ученые обнаружили, что в присутствии морских судов кашалоты значительно ускоряют свои характерные щелчки-коды и изменяют их ритмический рисунок. Один из наблюдаемых китов по кличке Этвуд, обычно использовавший последовательность в темпе 1−1−3, при появлении корабля воспроизводил ту же последовательность значительно быстрее, не увеличивая при этом общую громкость. В условиях шумового загрязнения животные также чаще применяли коду, напоминающую человеческий звук «аааа», реже используя вариант «ииии». Значение этих изменений еще предстоит выяснить.