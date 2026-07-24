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Ученые выяснили, как кашалоты спят в вертикальном положении

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс и Университета Невшателя раскрыли механизм, позволяющий кашалотам спать в вертикальном положении у поверхности воды.

Специалисты Университета Сент-Эндрюс и Университета Невшателя установили, каким образом кашалоты удерживаются почти неподвижно у поверхности воды во время сна. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Biology. Ранее оставалось неизвестным, как эти киты, являющиеся единственными среди китообразных, кто спит, зависнув в толще воды головой вверх, сохраняют такое положение.

У побережья Норвегии на животных были закреплены присоски с датчиками, с помощью которых ученые зафиксировали трехмерные движения и звуки.

В ходе наблюдений выяснилось, что в период отдыха кашалоты постепенно выпускают пузырьки газа.

Этот процесс компенсирует расширение воздуха в легких при медленном всплытии и нейтрализует положительную плавучесть, создаваемую большим объемом спермацетового масла в голове.

Согласно данным компьютерного моделирования, именно сброс газов позволяет китам достигать состояния, близкого к нейтральной плавучести, и оставаться под водой без затрат энергии. При этом все корректировки выполняются в состоянии, напоминающем сон, что, как отмечается, невозможно для наземных млекопитающих.

По мнению исследователей, выпуск пузырьков может также способствовать выведению избытка углекислого газа или азота из тканей в легкие.

Таким образом, вертикальная дрёма кашалотов представляет собой сложный физиологический процесс, а не просто природную особенность.

Кроме того, ранее ученые обнаружили, что в присутствии морских судов кашалоты значительно ускоряют свои характерные щелчки-коды и изменяют их ритмический рисунок. Один из наблюдаемых китов по кличке Этвуд, обычно использовавший последовательность в темпе 1−1−3, при появлении корабля воспроизводил ту же последовательность значительно быстрее, не увеличивая при этом общую громкость. В условиях шумового загрязнения животные также чаще применяли коду, напоминающую человеческий звук «аааа», реже используя вариант «ииии». Значение этих изменений еще предстоит выяснить.