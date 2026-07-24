Новая онлайн-платформа может изменить поступление в вузы для волгоградцев

Поступать в вузы полностью онлайн — такую возможность хотят дать абитуриентам из Волгограда и других регионов России. Минобрнауки предлагает запустить эксперимент с 1 сентября 2026 года по 2028-й включительно. Для этого планируют создать специальную платформу «Университеты», сообщает РИА Новости со ссылкой на проект ведомства.
Новый сервис, по замыслу разработчиков, должен обеспечить полный цикл поступления в вузы через интернет — от подачи заявления до зачисления. Кроме того, студенты смогут получать на платформе персональные рекомендации по стажировкам. Участие вузов в эксперименте будет добровольным — учебные заведения сами решат, присоединяться к тестированию или нет.
Для волгоградских абитуриентов это может упростить процесс поступления: не придётся ездить в приёмные комиссии разных вузов, собирать бумажные документы и стоять в очередях. Если проект окажется удачным, онлайн-поступление может стать постоянной практикой по всей стране.
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