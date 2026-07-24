Новая онлайн-платформа может изменить поступление в вузы для волгоградцев

Новый сервис, по замыслу разработчиков, должен обеспечить полный цикл поступления в вузы через интернет — от подачи заявления до зачисления. Кроме того, студенты смогут получать на платформе персональные рекомендации по стажировкам. Участие вузов в эксперименте будет добровольным — учебные заведения сами решат, присоединяться к тестированию или нет.