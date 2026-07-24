Учредители белгородского ООО «МФ-Регион» потребовали от осужденного партнера 104 млн

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте этого года суд приговорил Леонида Осипова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 25,2 млн руб., признав его виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество в особо крупном размере при попытке захватить контроль над фирмами. Следствие посчитало, что господин Осипов, которому также принадлежит 61,35% белгородского ООО «Белард» (совладельцы — Виталий Фетискин и Тимур Мурадов), «предложил представителю организаций 25 млн руб. за содействие в получении полномочий по единоличному управлению указанными компаниями». В марте 2024-го, по данным следствия, он передал часть суммы в размере 5 млн руб. за проведение внеочередных собраний с «принятием решений о прекращении полномочий действующего руководителя».