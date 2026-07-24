Мацони — вне закона: в России ввели запрет на молочку из Армении

«До настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — пояснили своё решение в ведомстве.