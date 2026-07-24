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Мацони — вне закона: в России ввели запрет на молочку из Армении

Власти республики не могут контролировать качество продукции.

Источник: Клопс.ru

Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 июля.

В рамках проверки, которая проводилась с 14 по 21 июля, выяснилось, что предприятия республики используют в производстве молочки, поставляемой в Россию, сырьё от заражённых коров либо ввозят его из третьих стран, что является нарушением совместных соглашений.

«До настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции», — пояснили своё решение в ведомстве.