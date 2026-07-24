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Google выяснил, сколько своих рабочих задач люди доверяют ИИ

Исследователи изучили 15 млн взаимодействий с нейросетью Gemini.

Источник: РБК Life

Среднестатистический сотрудник использует ИИ лишь для 21% рабочих задач. Менее 10% взаимодействий с Gemini были направлены автоматизацию нерутинной когнитивной работы, следует из отчета Google. Он основан на около 15 млн взаимодействий с нейросетью.

В рамках исследования специалисты Google проанализировали 14,65 млн взаимодействий пользователей с Gemini, режимом поиска Google AI Mode и API Gemini за две недели апреля 2026 года.

Сначала система определяла взаимодействия как рабочее или потребительское. Затем она сопоставляла запросы, связанные с работой, с 4 тыс. задач в 800 профессиях в 150 странах и на 140 языках.

«Внедрение ИИ очень широко распространено, поскольку оно затрагивает огромный спектр профессий», — заявил экономист из команды Google по технологиям и обществу Скотт Стрэнд.

Он добавил, что в США Gemini используют около 70% профессий. При этом общее количество специальностей, где используется ИИ, составляет 90% рынка труда в США.

Компания обнаружила зависимость между использованием ИИ и уровнем дохода. В организации заметили, что увеличение медианного заработка в определенной профессии на 1% связано с увеличением уровня использования ИИ на 2,68%.

Исследование также показало, что ИИ используют также представители рабочих профессий. Электрики, например, с его помощью ищут схемы электропроводки, а автомеханики — двигателей.

Доля потребительских запросов оказалась шире, чем предполагали в компании. На нерабочие взаимодействия пришлось 86% разговоров с Gemini. Нейросеть использовали не только для готовки или уборки, но и для навигации по государственным услугам и процессам.

Увольнение за использование ИИ.

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, что работодатель вправе устанавливать ограничения на использование ИИ. В таком случае сотрудник обязан выполнять эти указания.

При незначительных нарушениях, допущенных впервые, сначала работнику грозит дисциплинарная ответственность. Это может быть замечание или выговор.

В случае повторных нарушений работодатель может расторгнуть трудовой договор. Если использование работником ИИ приведет к грубому нарушению должностных обязанностей, то работодатель сможет уволить его сразу, не дожидаясь повторного нарушения.

Читайте РБК Life в «Максе».

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