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Второй тоннелепроходческий комплекс за станцией «Горьковская» готов к старту

Пуско-наладочные работы в монтажном котловане завершаются.

Источник: Время

Специалисты генподрядчика подготовили к старту второй тоннелепроходческий комплекс при участии производителей щита из Китайской народной республики. Об этом сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Для запуска второго щита в стартовом котловане установили элементы головной части ТПМК: моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик. Все части соединили в единый комплекс электро- и тяговым оборудованием. Также подключены все электроприборы, проверена работа тяговых механизмов и смонтирована конвейерная система.

Старт второго щита, по словам специалистов ГК «Моспроект-3», запланирован на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит «Евдокия» прошел первые 100 метров к площади Свободы.