Душевные хиты и невероятная энергетика: стало известно, кто из звезд приедет на Бушуевский фестиваль

Об этом организаторы сообщили в официальной группе фестиваля. Певица выйдет на главную сцену 1 августа и исполнит свои самые известные композиции.
— Вас ждут душевные и по-настоящему родные мелодии в исполнении певицы, чье творчество объединяет традиции и современные музыкальные направления. Голос и невероятная энергетика Пелагеи станет прекрасным украшением Бушуевского фестиваля, — рассказали организаторы.
Традиционный Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия пройдет уже в девятый раз. Праздник продлится два дня,