Душевные хиты и невероятная энергетика: стало известно, кто из звезд приедет на Бушуевский фестиваль

Традиционный Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия пройдет уже в девятый раз. Праздник продлится два дня, 1—2 августа 2026 года, на территории лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.