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В Свердловской области для охотников утвердили новые лимиты

Новый лимит добычи животных ввели для свердловских охотников.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области для охотников установили новые лимиты добычи животных. Соответствующий указ 22 июля был подписан губернатором региона Денисом Паслером и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в общей сложности на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го на Среднем Урале можно будет добыть не более 5378 лосей, 7501 сибирской косули, 977 бурых медведей, 588 барсуков, 47 рысей и 1603 соболя.

Напомним, что в апреле в лесах Свердловской области было зафиксировано увеличение числа диких животных. Подсчет велся по следам на снегу, а также по взлетам птиц с земли и деревьев. Так, выросло количество косуль, глухарей, белок, соболей, лисиц и других обитателей.