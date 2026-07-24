В Свердловской области для охотников утвердили новые лимиты

Напомним, что в апреле в лесах Свердловской области было зафиксировано увеличение числа диких животных. Подсчет велся по следам на снегу, а также по взлетам птиц с земли и деревьев. Так, выросло количество косуль, глухарей, белок, соболей, лисиц и других обитателей.