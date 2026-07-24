В Самаре на перекрестке Пензенской и Владимирской ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

Автобусы также пустят в объезд. Маршрут № 13 (от Пензенской в направлении Коммунистической) будет следовать через улицы Тухачевского, Киевскую, Чернореченскую и Клиническую с выездом на улицу Коммунистическую, далее — по обычному маршруту. Маршруты № 90 и № 99 (от Коммунистической в сторону Тухачевского) проследуют через Клиническую, Чернореченскую и Киевскую с выездом на Тухачевского, затем — по обычной трассе. В обратном направлении автобусы будут двигаться по прежним маршрутам.