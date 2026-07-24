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В Томской области отремонтировали дорогу Кузовлево — Светлый

Протяженность трассы — 6,7 км.

Обновленную трассу Кузовлево ‑ Светлый протяженностью 6,7 км ввели в эксплуатацию в Томской области. Ее отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

По словам губернатора Владимира Мазура, эта трасса является частью северного обхода Томска и областной дорожной опорной сети. В ходе работ специалисты заменили покрытие на проезжей части и укрепили обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения там установили знаки, сигнальные столбики, нанесли светоотражающую разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.