В Томской области отремонтировали дорогу Кузовлево — Светлый

Обновленную трассу Кузовлево ‑ Светлый протяженностью 6,7 км ввели в эксплуатацию в Томской области. Ее отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
По словам губернатора Владимира Мазура, эта трасса является частью северного обхода Томска и областной дорожной опорной сети. В ходе работ специалисты заменили покрытие на проезжей части и укрепили обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения там установили знаки, сигнальные столбики, нанесли светоотражающую разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.