Супруги-исследователи раскрывают тайны водоемов Нижегородской области

Путь Алексея в мир подводных исследований начался в 2022 году — тогда он самостоятельно сконструировал аппарат для подводной съемки и начал тестировать его на местных водоемах. Водный мир покорил мужчину так, что он решил лично исследовать глубины. Первые погружения были совсем небольшими — на 2−3 метра, а позже Алексей стал опускаться уже до пяти метров. Спустя год к нему присоединилась и Мария: поначалу она испытывала страх перед глубиной, но вскоре освоилась и теперь чувствует себя в воде уверенно.