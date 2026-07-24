Супруги-исследователи раскрывают тайны водоемов Нижегородской области

Супруги Алексей и Мария Лёвкины из Кулебак увлеченно изучают подводный мир Нижегородской и Владимирской областей. Пара погружается на глубину озер и рек, чтобы своими глазами увидеть скрытую от посторонних взглядов красоту и отыскать необычные находки. Pravda-nn.ru поговорила с парой об их хобби.
Путь Алексея в мир подводных исследований начался в 2022 году — тогда он самостоятельно сконструировал аппарат для подводной съемки и начал тестировать его на местных водоемах. Водный мир покорил мужчину так, что он решил лично исследовать глубины. Первые погружения были совсем небольшими — на 2−3 метра, а позже Алексей стал опускаться уже до пяти метров. Спустя год к нему присоединилась и Мария: поначалу она испытывала страх перед глубиной, но вскоре освоилась и теперь чувствует себя в воде уверенно.
Лёвкины занимаются фридайвингом — погружение на задержке дыхания. С помощью тренировок Алексей на данный момент способен не дышать до трех минут, а Мария — до полутора. В их экипировку входят теплые костюмы, ласты, маски, трубки и профессиональная техника для съемки.
На счету пары более 80 исследованных водоемов: озер, карьеров и рек Нижегородской и Владимирской областей. К каждой поездке супруги заранее собирают данные о водоеме — изучают его глубину, прозрачность воды, историю и связанные с ним легенды. Если за один выезд не удается полностью изучить место, Лёвкины возвращаются туда позже.
Каждый водоем по-своему уникален, уверены исследователи. Например, в озере Родионово (Сосновский округ) дно покрыто водорослями, которые стелются словно ковер — такого чуда супруги больше нигде не встречали. В одном из водоемов Дзержинска они обнаружили маленьких пресноводных медуз. Озеро Вад поразило их огромной пещерой на глубине около 15 метров. А в озере Ключик на 14-метровой глубине есть небольшая пещера, из которой вырывается поток воды с неподалеку стоящими затопленными деревьями. По наблюдениям фридайверов, именно в этом озере вода отличается самой высокой прозрачностью.
Во время подводных исследований находятся и интересные вещи. Например, в озере Свято (Навашинский округ) супруги заметили на дне затопленный мост советских времен, покрытый илом. Еще один мост они нашли на дне озера Тосканка — оказалось, что это остатки сооружения, которое когда-то вело к Собору Троицы Живоначальной в Троицком Островоезерском монастыре. Настоящей неожиданностью стала находка на дне реки Теши — две лодки-долбленки, частично ушедшие в песок. Алексей снял их с разных ракурсов и показал историку, однако точную датировку этих артефактов смогут определить только специалисты.
Не обходится и без неприятных открытий: под водой и на берегах нередко встречается мусор, которые Алексей и Мария стараются убирать. Но они замечают грустную закономерность: чем больше убираешься, тем люди чаще начинают мусорить. Супругам искренне жаль, что не все ценят природную красоту.
Своими впечатлениями и завораживающими кадрами Лёвкины делятся с подписчиками в социальных сетях. В планах у пары отправиться исследовать другие регионы. Главная мечта — погрузиться в озеро Светлояр.