За 72 млн рублей построят новый визит-центр «Красноярских Столбов»

Соласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляла 81 миллион рублей, но в ходе торгов снизилась до 72 миллионов. Двухэтажное здание из стального каркаса с алюминиевыми панелями появится у центрального входа в нацпарк, неподалёку от улицы Свердловской.