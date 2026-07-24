За 72 млн рублей построят новый визит-центр «Красноярских Столбов»

Новый визит-центр национального парка «Красноярские Столбы» построит компания ООО «Экоплей-Строй» Эта же фирма уже строит детскую площадку «Столбы» в Центральном парке.
Соласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляла 81 миллион рублей, но в ходе торгов снизилась до 72 миллионов. Двухэтажное здание из стального каркаса с алюминиевыми панелями появится у центрального входа в нацпарк, неподалёку от улицы Свердловской.
Высота визит-центра — 11 метров, общая площадь — 344 квадратных метра. В здании проведут свет, воду, канализацию, отопление, вентиляцию и видеонаблюдение. Строительство должно завершиться к 31 августа 2027 года.
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