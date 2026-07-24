Поскользнулась на склоне и застряла: спасатели вытащили женщину из расщелины под Находкой

Вчера в районе поселка Врангель женщина во время прогулки поскользнулась на крутом склоне и скатилась в расщелину, выбраться из которой не могла. На место выехали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавшую, подняли ее и эвакуировали в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.