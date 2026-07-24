Поскользнулась на склоне и застряла: спасатели вытащили женщину из расщелины под Находкой

Вчера в районе поселка Врангель женщина во время прогулки поскользнулась на крутом склоне и скатилась в расщелину, выбраться из которой не могла. На место выехали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавшую, подняли ее и эвакуировали в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше