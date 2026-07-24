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Москвич забрал деньги у жителя Комсомольска и попался в Биробиджане

Курьер мошенников прилетел на Дальний Восток за деньгами пенсионеров.

18-летнего жителя Московской области заключили под стражу по подозрению в работе курьером телефонных мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

По версии следствия, молодой человек по указанию неизвестных кураторов приезжал к жертвам телефонных аферистов и забирал у них наличные.

Одним из потерпевших стал житель Комсомольска-на-Амуре. Подозреваемый успел получить у него 200 тысяч рублей.

Задержать предполагаемого курьера удалось в Биробиджане благодаря бдительности родственников 82-летней пенсионерки. Они обратились в полицию, заметив, что женщина ожидает незнакомого человека.

Сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии задержали молодого человека в момент, когда он уже писал расписку о получении денег.

По данным полиции, подозреваемый рассказал, что предложение о такой работе получил через интернет. По указанию кураторов он прилетел на Дальний Восток и ездил по разным регионам, забирая деньги у обманутых граждан.

По предварительным данным, его причастность установлена к двум эпизодам мошенничества. Общий ущерб потерпевшим превысил 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество. По решению суда фигурант заключён под стражу.