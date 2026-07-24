Госстандарт обнаружил в Беларуси некачественный армянский коньяк и закуску

Кроме того, во время испытаний установили, что показатель «массовая концентрация дубильных веществ» при норме не менее 0,3 г/дм³ составил: 0,14 ± 0,03 г/дм³. Из этого следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства определенного вида продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается. Товар запрещен к ввозу и продаже с 25 июля.