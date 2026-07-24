Госстандарт обнаружил в Беларуси некачественный армянский коньяк и закуску

Армянский коньяк ООО «Винно-Коньячный Дом “Шахназарян” не соответствует техническим регламентам Таможенного союза.
«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время испытаний установили, что показатель «массовая концентрация дубильных веществ» при норме не менее 0,3 г/дм³ составил: 0,14 ± 0,03 г/дм³. Из этого следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства определенного вида продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается. Товар запрещен к ввозу и продаже с 25 июля.
Также специалисты обнаружили недочеты и в отечественной продукции. Например, в соленом охлажденном продукте из свинины «С чесночком» производства СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в одном грамме продукта, что не допускается.
Также бактерии группы кишечной палочки обнаружены в кулинарных охлажденных изделиях «Рулет оригинальный» вареный и изделии жареном из мяса цыплят-бройлеров формованное рубленное «Рулет из птицы со шпиком и зеленью». Оба товара произведены в ЧУП «Мясной статус» в Кобрине.
В полуфабрикате из субпродуктов мелкокусковом замороженном «Котлетное мясо свиное из голов» ООО «АБУРА» также обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Товары запрещены к ввозу и обращению с 25 июля.
«Черный список» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары.
Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу, но для этого производителю нужно устранить нарушения.