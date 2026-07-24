В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту

Как рассказали хозяева Кузи на странице «Кошкиспаса» в соцсети «ВКонтакте», где они поблагодарили волонтеров за спасение питомца, кот выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете. Через день спасатели обнаружили его на крыше, где он затем и упал в вентиляционную шахту.