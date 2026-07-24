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В Петербурге спасли кота, упавшего в вентиляционную шахту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Домашнего кота Кузю, который через вентиляционное отверстие в туалете выбрался из квартиры, попал на крышу девятиэтажки в Санкт-Петербурге и оттуда свалился в вентиляционную шахту, спасли после четырех дней заточения, сообщила служба спасения животных «Кошкиспас».

Источник: РИА Новости

«Вытащили из вентиляции кота, пролетевшего девять этажей и просидевшего в заточении четыре дня», — говорится в Telegram-канале «Кошкиспаса».

Подробности операции по вызволению животного пока не приводятся.

Как рассказали хозяева Кузи на странице «Кошкиспаса» в соцсети «ВКонтакте», где они поблагодарили волонтеров за спасение питомца, кот выбрался из квартиры через вентиляционное отверстие в туалете. Через день спасатели обнаружили его на крыше, где он затем и упал в вентиляционную шахту.

«Сегодня мы ставим решетку на вентиляцию и проводим лечебные мероприятия, Кузя хорошо ест и передает привет своим спасителям», — добавили хозяева кота.