Львам признаются в чувствах, а Козероги решатся на крупную покупку: таро-расклад на пятницу, 24 июля

Львов ждёт неожиданное признание, способное изменить их личную жизнь, а Козероги наконец решатся на крупную покупку, которую долго откладывали. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 24 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Справедливость): предрекает разговор, после которого отношения станут более определёнными — вплоть до решения жить вместе или расстаться. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает предложение поучаствовать в проекте, который откроет новые профессиональные связи. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о необходимости дать организму восстановиться после накопившейся усталости.
Телец.
Любовь (Туз Кубков): символизирует знакомство, которое начнётся с дружбы, а позже перерастёт в роман. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на перенос важной встречи, отмену сделки или изменение сроков. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о риске простуды или снижения иммунитета.
Близнецы.
Любовь (Луна): говорит о тайной симпатии человека, который пока не готов открыто проявить свои чувства. Профессиональная сфера (Император): предрекает повышение, получение руководящей роли или доверие важного проекта. Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на упадок сил из-за однообразного режима и нехватки отдыха.
Рак.
Любовь (Шестёрка Кубков): обещает встречу с первой любовью или человеком, с которым связаны тёплые воспоминания. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): символизирует неожиданную новость, которая заставит быстро изменить планы. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о возможности избежать обострения заболевания, если не игнорировать первые симптомы.
Лев.
Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает признание в чувствах, приглашение на свидание или романтический подарок. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на необходимость внимательно проверять документы и не доверять слухам. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева.
Любовь (Двойка Жезлов): говорит о выборе между привычными отношениями и новым знакомством. Профессиональная сфера (Мир): символизирует завершение крупного проекта и возможность взять небольшой отдых. Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на пользу сбалансированного питания и нормализации режима сна.
Весы.
Любовь (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от отношений, которые давно перестали приносить радость. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает встречу с человеком, который поможет продвинуть важную идею. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о необходимости обратить внимание на сердце, давление или последствия хронического стресса.
Скорпион.
Любовь (Императрица): символизирует разговор о пополнении в семье, совместном будущем или переезде. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на получение информации, которую конкуренты пока не знают. Здоровье (Пятёрка Жезлов): предупреждает о мышечных болях, перенапряжении или последствиях тяжёлых физических нагрузок.
Стрелец.
Любовь (Колесница): обещает романтическое путешествие или знакомство вдали от дома. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает успешное завершение коллективного проекта и признание заслуг. Здоровье (Отшельник): говорит о необходимости пройти профилактический осмотр.
Козерог.
Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует семейный праздник, помолвку или решение начать жить вместе. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает денежное поступление, которого хватит на давно запланированную крупную покупку. Здоровье (Умеренность): указывает на постепенное восстановление после недавнего недомогания.
Водолей.
Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о примирении с человеком, которого вы уже почти потеряли. Профессиональная сфера (Маг): предрекает успешный старт собственного дела или реализацию смелой идеи. Здоровье (Двойка Мечей): предупреждает о необходимости не откладывать обследование, если неприятные симптомы повторяются.
Рыбы.
Любовь (Звезда): обещает исполнение желания, связанного с любимым человеком. Профессиональная сфера (Суд): символизирует получение ответа, которого вы ждали несколько недель или месяцев. Здоровье (Король Кубков): говорит о стабилизации эмоционального состояния и снижении уровня тревоги.