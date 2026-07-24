Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестор вложит 1,5 млрд рублей в творческий кластер на месте винзавода

На территории бывшего винно-водочного завода в Ростове-на-Дону планируется открыть постоянно действующую универсальную ярмарку. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу управления торговли и бытового обслуживания города.

На территории бывшего винно-водочного завода в Ростове-на-Дону планируется открыть постоянно действующую универсальную ярмарку. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу управления торговли и бытового обслуживания города.

Инвестором проекта выступает компания «Винзаводъ», которая одновременно занимается доработкой проектно-сметной документации для создания на той же площадке творческого кластера. Работа по корректировке проекта началась в 2026 году.

Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб.