Солист группы «Чайф» отказался от прогулки по Волгограду

Лидер знаменитой рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин отказался от прогулки по Волгограду из-за перекопанной площади Павших Борцов и 30-градусного пекла.
Готовясь к выступлению в амфитеатре, музыкант вышел на связь со своими поклонниками.
— Ну, что. Мы приехали в Волгоград. Если честно, если вы ждете прогулки по Волгограду, то ее не будет. Во-первых, в этом отеле (указывает на отель «Волгоград» — Прим. редакции) мы живем уже много лет, и раза три прогулки я снимал точно: ходил и направо, и налево, и назад к реке. А еще очень жарко: ну, 30 градусов. Завтра еще жарче обещают. Для меня 30 градусов — это очень жарко.
Записывая ролик на реконструируемой площади Павших Борцов, Владимир Шахрин мельком показал и постамент уехавшего на реконструкцию памятника Александру Невскому, и горы строительных материалов.
— А тут еще площадь центральную ремонтируют — вот видите, разруха какая, — объяснил солист группы «Чайф». — Поэтому поверьте, что мы приехали в Волгоград, и концерт будет.
На фоне пока еще не парадных видов площади Владимир Шахрин отметил амфитеатр, который станет площадкой для их выступления.
— Говорят, очень красивая новая площадка открыта в Волгограде с видом на Волгу — прямо шик. Ждем! — заключил известный артист.
Реконструкция площади Павших Борцов в Волгограде началась сразу после майских праздников. За несколько месяцев подрядчик успел снять все покрытие, обнажив поистине «марсианские» пейзажи и приступить к созданию монолитной плиты, необходимой для укладки брусчатки. Одновременно с главной площади города увезли на «омолаживающие процедуры» фигуру небесного покровителя Волгограда Александра Невского. Обновленный и взявший в руки бронзовый полутораметровый щит, после реставрации он займет новое место — фигуру князя перенесут ближе к храму.
Фото и видео со страницы группы «Чайф»/Vk.com.