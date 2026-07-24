Солист группы «Чайф» отказался от прогулки по Волгограду

— Ну, что. Мы приехали в Волгоград. Если честно, если вы ждете прогулки по Волгограду, то ее не будет. Во-первых, в этом отеле (указывает на отель «Волгоград» — Прим. редакции) мы живем уже много лет, и раза три прогулки я снимал точно: ходил и направо, и налево, и назад к реке. А еще очень жарко: ну, 30 градусов. Завтра еще жарче обещают. Для меня 30 градусов — это очень жарко.