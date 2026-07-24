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Глава ННГУ высказался о включении университета в рейтинг Пентагона

Олег Трофимов сделал выводы о попадании вуза в санкционный список.

Источник: Живем в Нижнем

Ректор университета имени Лобачевского в Нижнем Новгороде Олег Трофимов прокомментировал новость о включении ННГУ в список Пентагона. Напомним, компанию вузу из столицы Приволжья в санкционном перечне составили три десятка российских образовательных учреждений.

«Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования», — рассуждает Олег Трофимов в своих соцсетях.

Глава нижегородского вуза поблагодарил штаб-квартиру минобороны США за высокую оценку.

«Мир вашему дому», — комментирует ситуацию ректор ННГУ.

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