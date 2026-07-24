Глава ННГУ высказался о включении университета в рейтинг Пентагона

«Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования», — рассуждает Олег Трофимов в своих соцсетях.