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Названы продукты, которые нельзя хранить рядом друг с другом

Кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, почему некоторые овощи и фрукты нельзя хранить рядом.

Источник: Unsplash

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что овощи и фрукты, выделяющие этилен, не следует размещать рядом с продуктами, чувствительными к этому газу.

Этилен представляет собой природный фитогормон, выделяемый многими плодами в период созревания. Данное вещество способно ускорять процессы старения и порчи находящихся поблизости продуктов, причем некоторые фрукты и овощи являются его интенсивными источниками.

Наиболее активными источниками этилена среди продуктов являются яблоки, авокадо, бананы, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. К числу плодов, чувствительных к воздействию газа, относятся огурцы, брокколи, цветная капуста, листовая зелень, картофель, морковь и лук.

«Помидоры выделяют этилен умеренно, но его количество увеличивается по мере их созревания, и для огурцов, которые относятся к семейству тыквенных и очень чувствительны к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена огурцы быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться. По этой же причине яблоки не стоит класть рядом с картофелем — они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает неприятную горечь», — отметил химик.

Основным правилом для продления срока хранения, по словам эксперта, является раздельное размещение продуктов, вырабатывающих этилен, и тех, которые к нему восприимчивы.

«Помимо этиленового фактора, есть и другие правила хранения, которые помогают сохранить продукты свежими дольше. Эксперты рекомендуют использовать герметичные контейнеры и пакеты, чтобы ограничить контакт пищи с воздухом и замедлить окислительные процессы, а также поддерживать правильный температурный режим: в холодильнике около 0−4 градусов, в морозильной камере — около −18 градусов. Важно также отслеживать влажность, чтобы предотвратить порчу сухих продуктов и размножение в них насекомых», — заключил Дорохов.