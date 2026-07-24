Названы продукты, которые нельзя хранить рядом друг с другом

«Помидоры выделяют этилен умеренно, но его количество увеличивается по мере их созревания, и для огурцов, которые относятся к семейству тыквенных и очень чувствительны к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена огурцы быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться. По этой же причине яблоки не стоит класть рядом с картофелем — они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает неприятную горечь», — отметил химик.