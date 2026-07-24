Названы продукты, которые нельзя хранить рядом друг с другом

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что овощи и фрукты, выделяющие этилен, не следует размещать рядом с продуктами, чувствительными к этому газу.
Этилен представляет собой природный фитогормон, выделяемый многими плодами в период созревания. Данное вещество способно ускорять процессы старения и порчи находящихся поблизости продуктов, причем некоторые фрукты и овощи являются его интенсивными источниками.
«Помидоры выделяют этилен умеренно, но его количество увеличивается по мере их созревания, и для огурцов, которые относятся к семейству тыквенных и очень чувствительны к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена огурцы быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться. По этой же причине яблоки не стоит класть рядом с картофелем — они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает неприятную горечь», — отметил химик.
Основным правилом для продления срока хранения, по словам эксперта, является раздельное размещение продуктов, вырабатывающих этилен, и тех, которые к нему восприимчивы.
«Помимо этиленового фактора, есть и другие правила хранения, которые помогают сохранить продукты свежими дольше. Эксперты рекомендуют использовать герметичные контейнеры и пакеты, чтобы ограничить контакт пищи с воздухом и замедлить окислительные процессы, а также поддерживать правильный температурный режим: в холодильнике около 0−4 градусов, в морозильной камере — около −18 градусов. Важно также отслеживать влажность, чтобы предотвратить порчу сухих продуктов и размножение в них насекомых», — заключил Дорохов.