В 2025 году объем розничной торговли в Красноярском крае достиг отметки в 1 трлн рублей

В 2025 году в розничной торговле региона было занято 41,4 тысячи штатных сотрудников компаний и еще 44,4 тысячи индивидуальных предпринимателей, включая их наемный персонал и помогающих родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. По состоянию на конец 2025 года в регионе функционировало 15,2 тысячи торговых точек, в том числе: 825 гипер- и супермаркетов, а также 3,6 тысячи павильонов и 0,9 тысячи палаток с киосками. Совокупная площадь торговых залов достигла 2,1 миллиона квадратных метров, причем доля гипер- и супермаркетов в этом показателе составила 29,5%. В 2025 году объем розничной торговли достиг отметки в 1 022,4 миллиарда рублей. Из этой суммы на непродовольственные товары пришлось 526,2 миллиарда рублей, что составляет 51,5% от общего объема продаж. Выручка от реализации пищевых продуктов (вместе с напитками) и табачных изделий составила 496,2 миллиарда рублей. Значимое влияние на потребительский сектор региона оказали розничные сети. В 2025 году их доля в суммарном обороте розницы края увеличилась до 39%, тогда как годом ранее она равнялась 38,7%. При этом сетевые структуры обеспечили 56,9% всех региональных продаж продовольственных товаров и табака, а также 22,1% оборота в сегменте непродовольственной продукции.