С начала пожароопасного сезона в Нижегородской области группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов

Для предупреждения лесных пожаров в Нижегородской области задействованы группы авиапатрулирования, которые мониторят обстановку в лесах. С начала пожароопасного сезона в этом году совершено уже более 70 таких вылетов, общий налет составил свыше 250 часов. Контроль территории лесов с воздуха осуществляют летчики-наблюдатели регионального Минлесхоза совместно с нижегородскими авиаторами в рамках исполнения государственного контракта.
«Для защиты нижегородских лесов организовано авиапатрулирование по двум утвержденным маршрутам, которые проходят по северной и южной частям региона там, где риск лесных пожаров наиболее высок. На этих территориях особенности ландшафта затрудняют наземный контроль, поэтому ключевую роль играет авиамониторинг. Частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности с учетом температуры и влажности воздуха, а также текущей пожарной обстановки. Летчики-наблюдатели взаимодействуют в оперативном режиме с региональной диспетчерской службой лесного хозяйства, диспетчерами лесничеств и наземными подразделениями пожаротушения. Любое задымление или очаг возгорания фиксируется сразу же, координаты передаются для незамедлительного реагирования», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
В текущий пожароопасный сезон благодаря авиапатрулированию уже выявлено два пожара — в Варнавинском и Ветлужском лесничествах.
Роман Воробьев добавил, что за пожароопасный сезон 2026 года время суммарного налета воздушных судов над землями лесного фонда составит 580 летных часов.
Кроме того, начиная с прошлого года для охраны лесов от пожаров используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия. В составе трех групп пилотирования работает группа дронов, способных вести наблюдение в режиме реального времени на удалении до 100 км от пункта управления. Это позволяет увеличить плотность контроля в зонах повышенного риска, включая леса Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств, где традиционно фиксируются наиболее частые возгорания.
Параллельно развернута система наземного патрулирования. По всей области насчитывается 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. По 17 маршрутам патрулирование обеспечивают подведомственные учреждения министерства, по 238 маршрутам — лесопользователи.
Особую роль в системе раннего обнаружения играет видеомониторинг. Действующая система обеспечивает сплошное покрытие лесного фонда Нижегородской области. Каждая камера имеет свойство оптического увеличения не менее чем в 30 раз и способна автоматически обнаруживать задымление на расстоянии до 20 километров. Благодаря системе видеомониторинга в 2025 году было выявлено 76% всех лесных пожаров.
Повышение эффективности охраны лесов от пожаров — одно из ключевых направлений федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Напомним также, что с 30 апреля 2026 года на землях лесного фонда Нижегородской области официально введен особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрена ответственность: размер штрафа для граждан достигает 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей, не считая обязанности оплатить ущерб, который может быть нанесен лесному фонду. За уничтожение или повреждение лесных насаждений, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем, предусмотрена также уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).
В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100 94 00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430 01 23. Звонки принимаются круглосуточно.