С начала пожароопасного сезона в Нижегородской области группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов

Напомним также, что с 30 апреля 2026 года на землях лесного фонда Нижегородской области официально введен особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрена ответственность: размер штрафа для граждан достигает 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей, не считая обязанности оплатить ущерб, который может быть нанесен лесному фонду. За уничтожение или повреждение лесных насаждений, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем, предусмотрена также уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).