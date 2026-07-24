Доживу до правнуков! Равный консультант Дарья помогает не сдаваться

Для пациентки эта встреча стала переломной. «Для меня было крайне важно увидеть Дарью вживую. Прошло уже пять лет после постановки её диагноза, а она шла ко мне вся сияющая, с широкой улыбкой. Для пациентов очень важно увидеть, что жизнь продолжается. Если она смогла, значит, смогу и я. Сразу стало легче дышать», — делится женщина. Дарья поддерживала свою подопечную перед операцией, была на связи, когда ту положили в больницу, отвечала на любые вопросы о препаратах и врачах. Их общение перешло от больничных тем к обычным, позитивным. На 50-летие Дарьи они устроили смелую фотосессию, смеялись и снимали видео — и это, конечно, было торжеством жизни, а не болезни. «Равный консультант — это человек, который не просто всё объяснит. Он покажет своим примером: всё решаемо, всё будет хорошо, главное — настрой», — резюмирует пациентка, которая сегодня также находится в ремиссии.