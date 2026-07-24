В Красноярском крае почти за 70 млн рублей построят модульные гостиницы

В этом году на развитие модульных средств размещения направили почти 69 млн рублей. Из них 63,6 млн рублей уже получили восемь предпринимателей. На эти деньги построят 34 объекта. Еще 5,3 млн рублей выделили на новый конкурс. Господдержка позволяет компенсировать расходы на покупку, доставку и монтаж модульных объектов, подключение к сетям и инженерное оборудование. Субсидии предоставляют по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».