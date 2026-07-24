В Красноярском крае почти за 70 млн рублей построят модульные гостиницы

В Красноярском крае продолжат развивать модульные гостиницы для туристов. Предприниматели могут получить субсидии на строительство таких объектов, заявки принимают до 26 июля 2026 г.
В этом году на развитие модульных средств размещения направили почти 69 млн рублей. Из них 63,6 млн рублей уже получили восемь предпринимателей. На эти деньги построят 34 объекта. Еще 5,3 млн рублей выделили на новый конкурс. Господдержка позволяет компенсировать расходы на покупку, доставку и монтаж модульных объектов, подключение к сетям и инженерное оборудование. Субсидии предоставляют по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
«Модульные гостиницы позволяют быстро наращивать номерной фонд и развивать туристические места. Рассчитываем, что эта мера поддержки поможет реализовать новые инвестиционные проекты и сделает путешествия по Красноярскому краю еще комфортнее», — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.
В агентстве добавили, что в регионе также поддерживают инвестиционные и инфраструктурные проекты в сфере туризма. В 2025 году помощь получили пять инвестпроектов на сумму более 30 млн рублей. Благодаря этому новые номера появились на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском округе и Дивногорске.