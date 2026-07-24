Исследование: шелководство в Средней Азии появилось задолго до Шелкового пути

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования, согласно которым археологами из Китая и Узбекистана на территории поселения Сапалли были найдены коконы тутового шелкопряда и фрагменты тутовника.
Возраст находок, установленный методом радиоуглеродного анализа, составляет от 3,7 до 3,9 тысячи лет. Данный факт указывает на то, что разведение тутового шелкопряда в Средней Азии началось примерно за две тысячи лет до возникновения Шелкового пути.
В публикации отмечается: «Считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространилось по Шелковому пути после появления этого маршрута около 2 тысяч лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тысячи лет до того, как появился Шелковый путь».
Как сообщается в статье, открытие было сделано группой археологов из Узбекистана и Китая под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Чжоу Синьина. Поселение древних земледельцев эпохи бронзы в районе Сапалли на юге современного Узбекистана было найдено советскими учеными в конце 1960-х годов.