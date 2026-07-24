Исследование: шелководство в Средней Азии появилось задолго до Шелкового пути

В публикации отмечается: «Считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространилось по Шелковому пути после появления этого маршрута около 2 тысяч лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тысячи лет до того, как появился Шелковый путь».