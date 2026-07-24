В Хабаровске изъяли почти 600 литров пива без документов

Почти 600 литров пивной продукции без документов изъяли у предпринимателя в Хабаровске, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровску.
Сотрудники полиции совместно со специалистами Главного управления регионального государственного контроля Хабаровского края провели проверку на одной из оптово-розничных баз в Железнодорожном районе.
Поводом стала информация о возможных нарушениях при продаже алкогольной продукции. В ходе рейда выяснилось, что 58-летний предприниматель реализовывал пиво без сопроводительных документов, подтверждающих легальность товара.
Всего полицейские изъяли 672 единицы продукции общим объёмом 594 литра. Стоимость изъятого товара составила около 60 тысяч рублей.
Продукцию передали на ответственное хранение. В отношении предпринимателя составили административный протокол по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Материалы направят в суд.