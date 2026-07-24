Скончался бывший глава краевого Роскомнадзора Юрий Щебетков

Пресс-служба управления Роскомнадзора по Пермскому краю сообщила об уходе из жизни бывшего руководителя ведомства. Щебетков Юрий Николаевич возглавлял краевое управление с 2009 по 2021 годы.
Юрий Щебетков родился 7 сентября 1956 года в Смоленске. В 1979 году с отличием окончил МФТИ по специальности «Экспериментальная ядерная физика». После учебы молодой специалист по направлению приступил к работе в Прикамье.
В 2002 году Юрий Николаевич получил назначение на пост начальника управления Госнадзора за связью и информатизацией по Пермской области, с 2004 года — руководителя управления Россвязьнадзора, с 2007 года — руководителя Росохранкультуры.
Краевое управление Роскомнадзора выражает соболезнования родным и близким скончавшегося коллеги.