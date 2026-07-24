Равный консультант Дарья помогает не сдаваться

Когда человеку озвучивают диагноз «рак», мир рушится. Врачи могут назначить лечение, но они не всегда могут ответить на главный вопрос пациента: «А как мне теперь с этим жить?». В такие моменты на помощь приходят равные консультанты. Это люди, которые сами прошли через лечение онкологических заболеваний и теперь готовы поддержать тех, кто только вступил на этот путь.
Одной из таких спасительниц для многих онкопациенток в Красноярске стала Дарья Киндякова — равный консультант центра «ВМесте». Семь лет назад она услышала страшный диагноз, но не сломалась. Krsk.aif.ru узнал историю волонтёра и поговорил с женщиной, которой она помогла.
Диагноз звучал в семье четырежды.
Рак преследовал семью Дарьи давно: от него лечились её бабушка и мама. Но самым страшным ударом для близких стала болезнь сестры. Молодая женщина переносила недуг тяжело. В отчаянии она увлеклась нетрадиционной медициной, упуская драгоценное время. После её ухода сиротой остался сын с инвалидностью. Мальчика Андрюшу Дарья усыновила и забрала в свою семью.
К тому моменту, пройдя через больничные коридоры с родными, Дарья знала о раке, казалось, примерно всё. А затем болезнь пришла и к ней самой.
«Я никогда не смотрела на это с точки зрения: “За что нам это все?”, — признаётся Дарья. — Когда я узнала свой диагноз, твёрдо сказала: “Я доживу до момента, когда внучка пойдет в детский сад, выйдет замуж, а потом доживу и до правнуков”».
Рак яичников протекал бессимптомно. У Дарьи ничего не болело. Разве что, морально ей было тяжело. «Но сложно чувствовать себя хорошо, когда ты только похоронила сестру и у тебя на руках ребёнок-инвалид», — отмечает женщина.
В конце декабря 2019 года Дарья вместе с семьёй улетела в Таиланд. Там у нее резко начал расти живот. Женщина попала к врачам по расширенной страховке и спустя несколько дней услышала диагноз. Это был рак яичников на стадии 3С — последней перед четвёртой.
Это означало, что метастазы уже поразили брюшину. Женщина экстренно вернулась в Россию, где перенесла тяжелейшую операцию — хирурги удалили поражённые органы, после чего начались курсы химиотерапии. Затем врачи назначили поддерживающую таргетную терапию, которая дала отличный результат. Сейчас у Дарьи ремиссия.
Близким в разы страшнее.
У Дарьи большая семья: муж, две дочери, два внука и усыновленный племянник. По её словам, именно родственникам в период лечения было гораздо страшнее, чем ей самой.
«Родственникам тяжелее. Ты знаешь свои ощущения, у тебя в голове есть хоть какой-то план. А они не понимают, чем это закончится. Мужу было ужасно тяжело, началась сильная депрессия. Детям тоже было безумно страшно, ведь мы только что похоронили их тётю», — делится женщина.
Чтобы вытащить близких из оцепенения, она сама стала для них главной информационной и моральной опорой. Доказывала статьями, что диагноз — не приговор. Даже потерю волос превратили в позитив: старшая дочь брила Дарью наголо, и они вместе снимали весёлые ролики для соцсетей.
А когда основное лечение завершилось, темп жизни Дарьи только вырос. Первые три года она старалась успеть всё, что раньше откладывала. Съездила вместе с родными в Ергаки зимой, где каталась на лыжах — прямо между курсами химии. Встретила свое 45-летие на Красной площади в Москве. Побывала с мужем в Турции и преодолела страх высоты, полетав над морем на парашюте.
Спасительная улыбка.
Пройдя этот тяжелейший путь, Дарья стала равным консультантом. Теперь она своим примером доказывает: с раком можно справиться. По опыту работы на горячей линии женщина рассказывает, что основными страхами являются неизвестность и полная растерянность. Человек, оказавшийся один на один с диагнозом, просто не понимает, как дальше будет проходить его жизнь и с чем именно придётся столкнуться. Информация из сети, куда пациенты идут в первую очередь, пугает ещё больше, поэтому жизненно необходимо увидеть того, кто уже прошел этот путь и находится в ремиссии.
Одной из подопечных Дарьи стала пациентка из Красноярска (женщина попросила об анонимности).
«Когда я узнала свой диагноз, начала искать в интернете, куда можно обратиться. Нашла чат по Красноярску, написала туда. Даша ответила и согласилась на личную встречу. Причем она приехала ко мне из-за города прямо в свой собственный день рождения!», — с восхищением вспоминает подопечная.
Для пациентки эта встреча стала переломной.
«Для меня было крайне важно увидеть Дарью вживую. Прошло уже пять лет после постановки её диагноза, а она шла ко мне вся сияющая, с широкой улыбкой. Для пациентов очень важно увидеть, что жизнь продолжается. Если она смогла, значит, смогу и я. Сразу стало легче дышать», — делится женщина.
Дарья поддерживала свою подопечную перед операцией, была на связи, когда ту положили в больницу, отвечала на любые вопросы о препаратах и врачах. Их общение перешло от больничных тем к обычным, позитивным. На 50-летие Дарьи они устроили смелую фотосессию, смеялись и снимали видео — и это, конечно, было торжеством жизни, а не болезни.
«Равный консультант — это человек, который не просто всё объяснит. Он покажет своим примером: всё решаемо, всё будет хорошо, главное — настрой», — резюмирует пациентка, которая сегодня также находится в ремиссии.