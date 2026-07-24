Равный консультант Дарья помогает не сдаваться

Пройдя этот тяжелейший путь, Дарья стала равным консультантом. Теперь она своим примером доказывает: с раком можно справиться. По опыту работы на горячей линии женщина рассказывает, что основными страхами являются неизвестность и полная растерянность. Человек, оказавшийся один на один с диагнозом, просто не понимает, как дальше будет проходить его жизнь и с чем именно придётся столкнуться. Информация из сети, куда пациенты идут в первую очередь, пугает ещё больше, поэтому жизненно необходимо увидеть того, кто уже прошел этот путь и находится в ремиссии.