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Бизнесу Тюменской области расскажут об экспорте в страны Персидского залива

С участниками будет работать эксперт по международным рынкам здравоохранения и фармацевтики.

Предпринимателей Тюменской области приглашают на вебинар, посвященный особенностям и перспективам развития экспорта в страны Персидского залива, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Поддержка отечественного бизнеса на международной арене соответствует целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Рынок стран Персидского залива демонстрирует устойчивый рост спроса на продукты для здоровья, красоты и активного долголетия. Среди ключевых трендов — развитие wellness-индустрии, увеличение потребления БАД, популярность функциональных продуктов и высокий интерес к инновационным решениям в сфере здоровья», — говорится в сообщении.

С участниками будет работать эксперт по международным рынкам здравоохранения и фармацевтики, консультант по развитию экспортных проектов в странах Ближнего Востока и Персидского залива Елена Ватутина. Она разберет потенциал рынка биологически активных добавок, космецевтики и товаров для здоровья в странах Персидского залива, ключевые требования к регистрации и допуску продукции, а также нюансы поиска локальных партнеров и дистрибьюторов. Еще специалист рассмотрит типичные ошибки иностранных компаний и даст практические рекомендации по запуску продаж.

Мероприятие состоится 30 июля. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.