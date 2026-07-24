Бизнесу Тюменской области расскажут об экспорте в страны Персидского залива

С участниками будет работать эксперт по международным рынкам здравоохранения и фармацевтики, консультант по развитию экспортных проектов в странах Ближнего Востока и Персидского залива Елена Ватутина. Она разберет потенциал рынка биологически активных добавок, космецевтики и товаров для здоровья в странах Персидского залива, ключевые требования к регистрации и допуску продукции, а также нюансы поиска локальных партнеров и дистрибьюторов. Еще специалист рассмотрит типичные ошибки иностранных компаний и даст практические рекомендации по запуску продаж.