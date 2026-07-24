«Заправляйтесь в привычном режиме без запасов»: красноярцам рассказали о ситуации с топливом в крае

«Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5−10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям. При спокойном и равномерном расходе топлива напряженности, скорее всего, не было бы. На трассах АЗС одной из ВИНК отменили лимит 50 литров для фур — теперь большегрузы могут заправляться в удобном для них объеме, и пробок стало меньше. Думаю, автовладельцам стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие», — прокомментировал ситуацию председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов.