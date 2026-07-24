«Заправляйтесь в привычном режиме без запасов»: красноярцам рассказали о ситуации с топливом в крае

В Красноярском крае на АЗС вертикально интегрированных компаний, расположенных на федеральных и региональных трассах, ситуация с бензином остается напряженной из-за высокого потребительского спроса и неравномерности графика поставок. Об этом сообщили в Минпромторге региона.
По данным министерства, суточный объем реализации бензина на АЗС существенно превышает обычные показатели. На отдельных заправках возникают временные окна, когда топливо не отпускают — это связано с необходимостью дождаться очередной партии или переключением резервуаров. Также на ряде станций сохраняются временные ограничения на отпуск бензина в канистры для физических лиц.
При этом отмечается положительная динамика по наличию дизельного топлива. В зависимости от запасов и графика поставок увеличены лимиты, заправка большегрузного транспорта идет в штатном режиме.
Водителей призывают не создавать искусственный ажиотаж и заправляться по мере необходимости, а также отнестись с пониманием к временным сложностям.
«Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5−10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям. При спокойном и равномерном расходе топлива напряженности, скорее всего, не было бы. На трассах АЗС одной из ВИНК отменили лимит 50 литров для фур — теперь большегрузы могут заправляться в удобном для них объеме, и пробок стало меньше. Думаю, автовладельцам стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие», — прокомментировал ситуацию председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов.
Региональный штаб продолжает вести круглосуточный мониторинг ситуации на топливном рынке Красноярского края. Министерство промышленности и торговли работает с поставщиками для соблюдения графика доставки необходимых объемов топлива в регион. Также стоит задача организовать поставки в территории, где нет АЗС крупных сетей. В приоритетном порядке обеспечены все социально значимые службы и организации: скорая помощь, МЧС, школьный транспорт, общественный транспорт, сельхозпроизводители и объекты ЖКХ.
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