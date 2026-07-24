Диетолог предупредила о неприятных последствиях переедания арбуза

По словам диетолога, арбуз почти на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями, что создает высокое давление и дает резкую нагрузку на сердце и почки. Кроме того, ягода богата быстро ферментируемыми углеводами, которые у людей с чувствительным ЖКТ могут вызвать газовый шторм, вздутие, спазмы и диарею, отметила Писарева.