В Орле второй раз с начала СВО отказались от салюта на День города

О последней крупной атаке на регион сообщалось 14 июня. В ту ночь беспилотник ударил по многоквартирному дому в облцентре, из-за чего один человек погиб и девять были ранены. Жертвой удара стал 28-летний сотрудник Орловского автодорожного техникума Роман Орехов. Глава региона поручал выплатить его семье 1 млн руб. Во многоэтажке произошел пожар, из-за чего было повреждено 180 квартир, также в ремонте нуждались 40 припаркованных рядом автомобилей. Возбуждено уголовное дело.